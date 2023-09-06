近日一段監視器畫面在網路上流傳，國外一名少女揹著書包走在無人巷弄中，突然一輛汽車靠近想要將她抓上車，少女害怕地後退躲避，壞人仍緊跟在旁邊，隨即一隻流浪狗衝了出來，朝壞人瘋狂吠叫，對方擔心把事情鬧大，於是急忙開車離去，流浪狗英勇的事蹟受到網友大力稱讚。

從影片中可以看到，一名少女正走在無人的巷弄中，隨後一輛汽車從她的身旁開過，少女為了閃避刻意往牆的方向靠近，豈料下一秒汽車突然停下，副駕駛座的車門也跟著打開，少女見狀況不對，遲疑地停下腳步，接著開始倒退行走，眼神還緊盯著車上的人，但對方不死心，隨即倒車跟上並再度打開車門。

少女害怕地想要逃跑，這時一隻流浪狗從遠處跑了過來，對著準備下車的人不斷吠叫，阻擋他的去路，車上的人發現大事不妙，連忙關上車門落荒而逃，狗狗還不死心地追在旁邊，少女停在原地有些不知所措，看見汽車開遠了，才開始奔跑、逃離恐怖的現場。

影片在網路上曝光後引發關注，網友們紛紛留言，「那不是狗，是她的守護天使，牠根本不知從何而來」、「我雖然不喜歡狗，但這隻狗是英雄！」、「狗是地球上最好的生物」、「我真的很憤怒，人類還要多學學怎麼讓自己變得更好」、「有人可以認出這隻狗狗嗎？我想買點零食獎勵牠」、「快把這隻救命英雄帶回家養吧」。