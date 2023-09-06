大陸考古學家在陝西省西安市發現秦始皇陵，並展開多年的挖掘與研究，發現墓中兵馬俑方向不盡相同，多數秦俑面朝正前方看，有些則是面朝外側，秦始皇帝陵博物館講解員韓東紅解釋，這其實是秦始皇軍事布陣圖，士兵上戰場能迅速發現是否有人偷襲。

秦俑發掘領隊申茂盛曾透露，對兵馬俑一號坑進行第3次考古挖掘，至2022年已持續13年，但挖掘面積僅400多平方公尺，只占一號坑的3%，幾千件兵馬俑組成軍陣，組織嚴密完備，體現古代兵書所記載「前後整齊，四方為繩」的排布格局。

根據大陸網路節目《鎮館之寶》介紹，兵馬俑站位並非隨便安排，依照不同兵種分類，步、騎兵俑、車兵以軍陣布局，再現秦代軍隊的「屯聚陣列」，因而被後世專家譽為「立體兵書」，嚴密堅固的軍陣及武器設備，象徵秦國的強盛及政治文化集權。

秦始皇帝陵博物館講解員韓東紅提到，兵馬俑的方向不盡相同，例如中間的兵馬俑全向前看，但有些則是面朝外站著，而最西邊有的則是面向西側，當戰場上有敵軍從其他方向偷襲時，士兵很容易就能察覺，並趕緊改變陣型，達到難以攻破的作用，而前面三排是前鋒部隊，一般都手持弓和弩。