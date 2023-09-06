菲律賓一處村莊前陣子發現一條外型奇特的蛇，牠雖然擁有蛇的頭部和尾巴，卻不同於一般同類，腹部異常突起，還長出了4隻腳，看起來就像是腕龍寶寶，除此之外牠的攻擊性非常強，村民們為了自保只好將牠殺死，並放置在筆記本上觀察，網友們看到這隻「四腳蛇」也都驚訝不已。

綜合外媒報導，菲律賓甲米地省（Cavite）坦札市（Tanza）一處村莊的村民們在7月19日發現一個外型奇特的小蛇，牠身長12英吋（約30公分），雖然擁有蛇的頭部和尾巴，但腹部異常隆起且長出4隻腳，脖子長、四肢短，看起來就像是小型的腕龍。

從網路流傳的影片可以看到，村民們將小蛇放在筆記本上觀察，還捏著牠的脖子舉起來拍照。其中一名圍觀民眾阿爾布斯（Marvin Arbues）透露，這條小蛇是在村長家發現的，個性非常凶猛，因為牠試圖攻擊警衛，所以警衛就將牠殺死了，並把屍體裝進玻璃罐中保存，這段影片拍攝的時候，小蛇早已死亡。

影片在網路上引發熱烈討論，不少人看到罕見的「四腳蛇」都感到驚奇，「看起來好像尼斯湖水怪的寶寶」、「這條蛇變異了還是進化了？」、「這難道不是一隻蜥蜴嗎？」不過也有人質疑影片的真實性，認為這是一條剛吃下蜥蜴的小蛇，等到死了之後，人們又將蜥蜴的腳從蛇的腹部拉出，偽造成「四腳蛇」的假象。