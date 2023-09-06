英國一間橡皮艇工廠曾發生可怕的工安事故，一名員工進入工業烤箱清潔，另一名同事沒注意裡面有人，於是啟動烤箱，導致清潔的員工受困其中，當時他拚命撞擊、敲打製造聲響求救，皮膚甚至沾黏在高溫的牆面上，卻因工廠內部過於吵雜而無人發現，最終不幸被活活烤死。

Man died in 'unimaginable pain' as oven accidently turned on and trapped himhttps://t.co/vPBpCuLwhc — Irish Daily Mirror (@IrishMirror) September 5, 2023

根據《鏡報》報導，這起事件發生在2010年12月， 54歲男子艾倫（Alan Catterall）在英國柴郡（Cheshire）一間橡皮艇工廠工作，當時他正在清理工業烤箱中的塑膠殘料，不料艾倫的同事馬克（Mark Francis）沒注意到烤箱裡有人而將其啟動。

隨著烤箱的溫度逐漸升高，艾倫驚覺不對勁，試圖逃跑卻發現門上鎖了，他不斷大聲呼救，甚至拿鐵棍敲擊烤箱的牆壁製造噪音，但因為工廠內部過於吵雜，在場的同事都沒有聽見他的呼救聲，直到烤箱冒出陣陣濃煙，眾人才驚覺事態不對勁，只是為時已晚，當他們打開烤箱時，艾倫早就活生生被烤死。

根據現場證據證明，烤箱內部的溫度高到足以讓他的鞋子、手持的鐵棍融化，而每當他用手和身體撞擊烤箱牆壁時，皮膚也都因此沾黏在壁面上，最終以極其痛苦的方式死去。

艾倫的妻子同樣在這間橡皮艇工廠工作，她表示願意原諒不小心開啟烤箱的馬克，並將所有過錯歸咎在工廠沒有足夠的安全措施上。最終該橡皮艇工廠被判犯下企業過失殺人罪，罰款20萬英鎊（約新台幣803萬），當年60歲的公司董事彼得（Peter Mackereth）也因此被判處監禁9個月。