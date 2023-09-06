大陸浙江一名漁夫近日出海捕魚，撈到一隻外觀呈馬蹄形的海怪，後端還有尖尖的尾巴，漁夫當場嚇得不敢亂動，將其裝進水盆後捧至派出所求救，一名深諳海洋生物的員警看到後，表示這是擁有活化石之稱的「中華鱟（音同厚）」，在地球存在4億年。

根據《星視頻》報導，浙江台州一名漁夫出海捕魚時，撈到一隻外型奇特的生物，只見牠頭胸部甲殼略呈馬蹄形，兩側有棘刺，後端還有尖尾巴，由於從未見過這種海洋生物，他當場被嚇傻，完全不敢碰，將其裝進水盆並捧到派出所求救。

一名對海洋生物有研究的員警表示，這是擁有「海洋活化石」之稱的中華鱟，被大陸列為國家二級保護動物，隨後對鱟進行初步檢查，發現身體沒有異狀與受傷，並聯絡當地動物保育單位，進行後續處理與協助放生。

中華鱟是地球上最古老的動物之一，4億年來都保留原始的樣子，被稱為「海洋活化石」，體長可達60公分，雌鱟一般大於雄鱟，屬於雜食性，以多藻類、貝類及其他無脊椎類為食，平時棲息於沙泥底質的淺海，由於其血液含有銅離子，因此呈現藍色。