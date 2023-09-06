大陸考古學家在海底探勘到南宋商船，並將沉船與船上文物打撈上岸，隨後進行船體修復，此外對古代船員的海上生活也很好奇，發現船員不只下棋打發時間，有些還會打麻將，從麻將的術語就能略知一二，例如一條、二條的條其實是指絲綢。

根據大陸網路節目《似是故人來》介紹，南宋時期一艘商船從泉州港出發，準備出發進行遠洋貿易，經印尼、印度並至阿拉伯地區，未料卻遇難沉船，過了800多年才被打撈上岸，學者不只對船隻感興趣，對於當時船員的海上生活也相當好奇。

大陸山東大學教授兼國際古蹟遺址理事會副主席姜波提到，遠洋貿易路途遙遠，船員會尋找樂子消磨時間，他們就在沉船內發現南宋時期象棋，還有人在船上打麻將，而麻將的術語其實與航海有關，例如航海目的是為了經商，故有「發」字，麻將順序為東南西北，也就是方位，而條其實是一卷卷絲綢，餅是指船貨，萬則是代表銅錢。

不過麻將究竟是否由船員發明，說法其實非常多種，根據《遊戲史》考證，一是說起源於先秦時代的「六博」，《論語》、《楚辭》及《史記》等都有提到過六博，二是由遊戲「馬吊牌」演變而來，到了清初變成「默和牌」，與現代麻將玩法相似，三是源自太平天國軍，之後流傳到寧波再逐漸普及，最後則是明朝鄭和下西洋時，他見船員因思鄉而變得萎靡不振，便在竹牌刻上文字及圖案，就地取材製作娛樂工具。