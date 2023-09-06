大陸一名男子日前到雲南森林裡採野菇，卻遇到一隻「驢頭鹿身」的動物，模樣看起來很可愛，而且完全不怕生，男子拿出手機拍攝，更開玩笑說想收編，他將此事分享於微博，其他網友看了急阻止，表示牠是大陸國家二級保護動物「毛冠鹿」。

綜合陸媒報導，一名男子日前到雲南迪慶森林裡採野菇，發現草叢內蹲了一隻「驢子」，但牠的耳朵豎起且又大又圓，身體像是鹿，讓男子非常困惑，牠還非常親人，男子開玩笑說想帶回家養，由於不清楚該動物的品種，隨後將其拍下PO網詢問。

不少網友看到影片後，表示「牠的耳朵好大好圓，乍看頭部還以為是老鼠，但卻擁有鹿的身體」、「看起來像是鹿，但身體體型似乎比較小」，還有人認出牠是國家二級保育類動物「毛冠鹿」，急勸原PO千萬別帶回家飼養，否則就觸法了。

毛冠鹿是大陸特有種，體型較小，體長約100至120公分，分布於陝西、青海、雲南、四川、福建、浙江、湖北等地，雄性毛冠鹿角極短，尖略向下彎，隱藏於額頂一簇黑毛叢中，雌雄鹿的耳背都有一塊白斑，體毛冬季為黑褐色，夏季則是深赤褐色，以草、竹、水果為食，棲息於海拔300至4750公尺的山林地區。