大陸內蒙古自治區一名村民在挖樹根時，意外發現一塊「廢鐵」，帶回家後被7歲的弟弟當作玩具拖在地上玩，未料表層的鏽跡因此脫落，露出原本的「龍形真面目」，於是隨即將其送往當地文物館，經過專家研究分析，發現這其實是一件來自新石器時期的「玉龍」，又有「中華第一玉龍」之稱。

根據大陸央視紀錄片《尋古中國》介紹，1971年8月，內蒙古自治區翁牛特旗賽沁塔拉村的村民張鳳祥在山坡上挖樹根，鏟子突然敲到一塊堅硬的石板，並在下方發現一塊「廢鐵」，他撿起後帶回家，被7歲弟弟張鳳良看到，在廢鐵上綁繩子當作玩具，每天拖在地面上玩，未料廢鐵表層的鏽跡隨著摩擦和撞擊逐漸脫落，最終露出真面目。

張鳳祥驚覺這塊廢鐵不簡單，於是急忙送到翁牛特旗的文化館，但當時工作人員只把它當作普通的文物，上鎖在展示櫃內，直到1975年遼寧省考古研究院名譽院長郭大順、孫守道前往參觀，才發現這個文物竟是一件來自新石器時期紅山文化的「玉龍」。

「玉龍」外在呈現墨綠色、有岫岩玉的特徵，高26公分且完整無缺，整體蜷曲為C字形，龍頭的吻部前伸、微微向上彎曲，嘴緊閉，還有對稱的雙鼻孔，雙眼凸起呈菱形，鬣鬃飛揚。

郭大順指出，這件「玉龍」的形象和商代出土的龍形文物相似，只是形體略有變化。考古學界認為，早在商周時期，人們心中「龍」的形象就已經定型，並延伸出不同的變體，而翁牛特旗發現的「玉龍」基本造型和河南安陽商代婦好墓中出土的玉龍相似，且表現出更加原始的特徵，因此將其命名為「C形碧玉龍」，另外還擁有「中華第一玉龍」之稱。