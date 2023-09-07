印度坦米爾那都邦近日出現一隻6歲母象，由於牠誤食藏有炸彈的水果後，導致嘴巴受傷無法進食，長達好幾天沒吃東西，最終不幸餓死，動物醫療單位發現後，趕緊替大象施打藥物仍回天乏術，進行屍檢發現牠的胃部全空，讓人看了非常心痛。

綜合印度媒體報導，坦米爾那都省（Tamil Nadu）一間磚窯廠附近出現一頭母象，牠的身體非常虛弱，而且嘴和舌頭都已爛掉，最終倒臥在地上，當地動物醫療單位發現後，趕緊幫母象注射藥物與葡萄糖，經急救後仍不治，屍體被送往醫療中心檢驗。

林業官員表示，當地農民會在蔬果內塞國產炸彈，用於防止野豬闖入農場，而母象就是誤食這款水果炸彈，導致牠嘴部被炸爛，造成嚴重傷害，因此無法吃東西，推測母象至少長達3周沒進食，因為牠的胃部全空了。

野生動物和自然保護信託基金（WNCT）創始人阿里（N Sadiq Ali）表示，「我們一直在向民眾宣導，持有未經許可的武器屬非法行為，但沒有獲得警察支持，基本上就很難制止，林業部門應該將製作炸彈的嫌疑人逮捕，並給予嚴厲懲罰」。而印度當局指出，肇事者將面臨虐待動物的指控，目前已介入調查，並了解大象來自哪裡。