美國國家海洋暨大氣總署日前在阿拉斯加灣探勘海底火山時，意外發現一顆附著在岩石上的詭異「金蛋」，且底部還有一個破洞，推測可能有東西從中進入或出來，科學家過去從未見過這個物體，因此採集了它的樣本，帶回實驗室進一步研究，目前結果尚未出爐，但科學家認為，這很可能是某種生物的蛋殼或海洋無脊椎動物「海綿」的殘骸。

This golden orb, likely an egg casing, struck an imaginative chord for many watching yesterday.



Today we dive on Denson Seamount. ROVs are launching & will remain on the seafloor until ~ 3:45pm ADKT/7:45pm EDT.



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綜合外媒報導，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）8月30日利用遙控潛水器探索距離阿拉斯加南部海岸約250英里（約402公里）遠、2英里（約3.2公里）深的一座死火山，未料竟在海底發現一顆看似肉狀的「金蛋」，下方依附著一塊岩石，底部還有一個詭異的破洞，研究人員推測「可能有東西試圖出來或進入。」

研究人員操控遙控潛水器觸碰了這顆神祕的「金蛋」，發現它的皮膚組織十分脆弱，隨後小心翼翼地利用機械手臂、吸管提取「金蛋」的樣本，準備帶回實驗室進行進一步的研究，整個過程研究人員都緊張又害怕，其中一人還笑說，「我只希望當我們戳它時，不要有東西從裡面跑出來，這就像恐怖電影的開頭。」

目前為止，「金蛋」的真實身分仍是一個謎團，需等待詳細的研究分析結果出爐，不過科學家們猜測，它可能是某種生物的蛋殼或海綿的殘骸，一名研究人員困惑表示，「我們的集體知識無法識別它是什麼東西，是一件很奇怪的事情，到底什麼樣的動物會產出這樣的蛋殼？」