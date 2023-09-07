今（2023）年是60年一次的「黑兔年」，農曆7月被稱「最凶鬼月」，許多人對此相當敏感，會避開山林、海邊遊玩，不過近日馬來西亞瘋傳一段影片，一名女子疑似登山時觸犯大忌而被「附身」或「中邪」，出現如野獸般低吼、爬行的失控行為，力氣大到3名成年男子拉不住。

影片可見，一名女子不明原因突然在山間以爬行姿勢前行，且不時發出猶如野獸般的嘶吼聲，身旁雖有3名壯漢及1名女子試圖將她從地上拉起，但完全拉不住，只能任由她繼續往斜坡下走。影片後段拍到有更多人前來幫忙，但女子精神狀態卻更加失控，持續發出令人毛骨悚然的嘶吼聲，甚至用手刨土。

根據馬來西亞《中國報》報導，這起事件的事發地點眾說紛紜，有人說是在雪州的萬津蚶山（Bukit Jugra），也有人表示是在檳城，但不少山友推測，女子應該是登山時犯了大忌，觸犯山神或是好兄弟，才會導致中邪情況發生。

驚悚影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這下事情大條了」、「被鬼附身了」、「最好去找師父祭改」、「看起來被山獸附身」。