馬來西亞一名人妻婚後一直未懷孕，因而受到旁人嘲諷，結婚3年後她便提出允許丈夫納妾，未料對方卻非常氣憤，認為這種要求很荒唐，表示他一生只會娶妻子一人，讓人妻聽了非常感動，事隔12年夫妻倆感情仍很好，他們的故事讓網友直呼「嫁對人」。

根據《星洲網》報導，35歲人妻努魯茜達（Nurulsidah Nafisah）大學時就讀丹蘇丹阿末沙工藝學院會計系，在校內認識現任丈夫，但對方因對學科沒興趣而退學，之後從事割膠工作，由於兩人學歷差太多，婚事一度被家人反對，但努魯茜達仍堅持嫁給對方，並於2011年結婚，但結婚3年內，他們卻遲遲沒有懷孕。

努魯茜達提到，當時她的肚子始終沒動靜，因此經常遭受旁人的嘲諷，讓她非常難過，便決定讓丈夫納妾，豈料丈夫聽到後，卻直呼這種要求太荒唐，更說「如果我想找別人，不用等那麼多年，早就已經找了；而且如果有別的女人，也不一定能獲得孩子」，努魯茜達聽了非常感動，經丈夫的開導後，也不再提出納妾的要求。

努魯茜達表示，其實她會萌生納妾的想法，主要就是因為被嘲諷沒孩子，讓她非常難過，丈夫之後還不准她提「再娶」一事，如今結婚12年，他們過得很幸福，也未再因孩子的事而困擾，兩人也曾到婦產科做檢查，確認夫妻倆身體都沒問題，認為可能是與孩子的緣分未到。此事曝光後，不少網友大讚「這才是真男人」、「嫁對人」、「真愛！夫妻若相愛，不會因沒孩子而分開」。