大陸廣東一名男子日前到超市購物，發現貨架上一瓶桶裝高粱酒少了一大半，好奇拿起來檢查，驚覺竟是一隻老鼠咬破了酒桶，還意外喝醉臥倒在架上一動不動，男子覺得十分有趣，於是將其拍下並PO上網，影片曝光引發網友熱烈討論。

根據《九派新聞》報導，廣東東莞一名男子日前到超市購物，在擺放酒品的貨架上，發現一桶高粱酒少了一大半，於是拿開查看，塑膠酒桶似乎破了洞，裡面的高粱酒漏得滿架子都是，他仔細一看，竟發現一隻老鼠一動不動地倒在酒桶之間，似乎是牠咬破了酒桶，然後不小心把自己給喝醉了。

男子看見醉倒的老鼠覺得十分有趣，於是將這稀奇的畫面拍攝下來，分享到網路上，很快就引發網友熱烈討論，大家紛紛留言，「看來老鼠壓力也大，想喝點酒緩解壓力，沒想到不勝酒力」、「還不快通知『家鼠』」、「怎麼沒給牠配點花生米」、「喝酒誤事啊，連命都不保了」、「第一次看到酒鬼老鼠」、「老鼠兄掛保證，絕對不是假酒」。

而超市也針對這起事件回覆，表示超市每周都會固定消殺，請來專業的滅鼠公司滅鼠，對於老鼠喝高粱酒一事，工作人員稱「聽都沒聽過。」推測這隻老鼠應該是吃過老鼠藥後，剛好跑到酒品的貨架上躲藏，目前超市已經將其處理乾淨。

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