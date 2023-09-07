美國傳奇搖滾樂團「金屬製品」（Metallica）近日舉辦演唱會，不料卻有狗狗亂入，還坐在觀眾席上爽聽一整晚，模樣看起來十分享受。不料工作人員卻遲遲找不到飼主，誤以為狗狗遭到惡意棄養，便將其送往當地收容所，不料事後才發現牠其實是「翹家」來聽演唱會，真相笑翻一票歌迷。

綜合外媒報導，「金屬製品」樂團日前在加州英格爾伍德的SoFi體育場舉辦演唱會，現場將近7萬個座位，粉絲人山人海，不料卻有歌迷捕捉到觀眾席中，有一顆毛茸茸的狗頭從椅背探出，整個演出過程中表現得非常乖巧，似乎十分享受重金屬搖滾樂，畫面曝光後迅速在網路上瘋傳。

由於工作人員遲遲找不到飼主，誤以為狗狗遭到棄養，於是便將其送往當地收容所尋求協助，救援人員還心疼表示，無論如何都不該帶狗狗去聽搖滾音樂會，「那裡聲音非常大，可憐的小狗肯定被嚇到了！」有趣的是，這隻狗狗名叫「暴風」（Storm），原本就住在SoFi體育場附近，飼主烏爾塔多（Arizbeth Hurtado）表示，當天狗狗是自行翹家，卻神奇地闖入演唱會，全家人看見照片後全笑翻了。

「金屬製品」樂團也在官方Instagram分享此事，並打趣笑說，「有位4隻腳的粉絲加入演唱會，牠與大家欣賞了一整晚的演出後，隔天就安全地和家人團聚了。牠聽了牠最喜歡的歌曲，包括《Barx Æterna》、《Master of Puppies》和《The Mailman That Never Comes》，度過了一段愉快的時光。」