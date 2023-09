美國傳奇搖滾樂團「金屬製品」(Metallica)近日舉辦演唱會,不料卻有狗狗亂入,還坐在觀眾席上爽聽一整晚,模樣看起來十分享受。不料工作人員卻遲遲找不到飼主,誤以為狗狗遭到惡意棄養,便將其送往當地收容所,不料事後才發現牠其實是「翹家」來聽演唱會,真相笑翻一票歌迷。

綜合外媒報導,「金屬製品」樂團日前在加州英格爾伍德的SoFi體育場舉辦演唱會,現場將近7萬個座位,粉絲人山人海,不料卻有歌迷捕捉到觀眾席中,有一顆毛茸茸的狗頭從椅背探出,整個演出過程中表現得非常乖巧,似乎十分享受重金屬搖滾樂,畫面曝光後迅速在網路上瘋傳。

由於工作人員遲遲找不到飼主,誤以為狗狗遭到棄養,於是便將其送往當地收容所尋求協助,救援人員還心疼表示,無論如何都不該帶狗狗去聽搖滾音樂會,「那裡聲音非常大,可憐的小狗肯定被嚇到了!」有趣的是,這隻狗狗名叫「暴風」(Storm),原本就住在SoFi體育場附近,飼主烏爾塔多(Arizbeth Hurtado)表示,當天狗狗是自行翹家,卻神奇地闖入演唱會,全家人看見照片後全笑翻了。

「金屬製品」樂團也在官方Instagram分享此事,並打趣笑說,「有位4隻腳的粉絲加入演唱會,牠與大家欣賞了一整晚的演出後,隔天就安全地和家人團聚了。牠聽了牠最喜歡的歌曲,包括《Barx Æterna》、《Master of Puppies》和《The Mailman That Never Comes》,度過了一段愉快的時光。」