日本一名網友日前與朋友到湖邊遊玩，當時友人乘坐觀光船，他則是待在湖邊欣賞風景，朋友抵達湖中間後，隨手幫他拍了一張照，豈料查看照片時卻發現，他身邊竟多出一個白色人影，擔心可能遇到好兄弟，靈異照片在網路上引發討論。

根據日媒「まいどなニュース」報導，一名網友@Bibliophile_ykr在社群媒體X（原名推特）發文表示，日前他與朋友到湖邊遊玩，當時友人搭乘光觀船，他則是待在湖邊，對方抵達湖中間便幫他拍了一張照，豈料查看照片時卻發現不對勁。

原PO提到，從照片中可見，他的身邊多出一個白色人影，而且朋友也有看到，當時還想說「這傢伙是誰」，但他身邊根本沒有人，「如果有人過來，肯定會有影子，我一定也會注意到，這是我看不到的東西，卻離我非常近，其他人卻能看到它」。

原PO起初推測可能是反光造成，於是決定舊地重遊，但在周圍並未發現任何能反光的物體。照片曝光後引發熱議，不少網友表示「遇到好兄弟」、「難道是抓交替」，不過也有人認為，可能是水反射造成，或鏡頭滴到水導致光線扭曲，但拍攝者並未發現。