年齡差距過大的戀人總是容易引起關注，荷蘭一名69歲男子認識小他44歲的菲律賓女子，兩人經過相處後修成正果、步入婚姻，然而因為妻子太年輕，男子的親友都不認同這段關係，他乾脆和大家斷了聯絡，和妻子搬到觀念較為開放的菲律賓，甜蜜共度二人時光，更直言他和妻子之間的感情是一段「真實的愛情故事」。

I'm 69 and my wife is 25 - a lot of friends and family have turned their back on me, but this is a real love story https://t.co/mihGAtgqgG pic.twitter.com/kRBNcyyzMX — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 6, 2023

根據《每日郵報》報導，來自荷蘭的69歲男子喬普（Joop Evers）曾有過一段婚姻，並和前妻育有2子，因為工作關係，他經常往返菲律賓，4年前他前去探望兄弟一家人時，注意到現年25歲的妻子羅娜（Rona），返國後他透過臉書和對方聯絡，兩人開始聊天，並在相處過程中產生好感，最終羅娜飛到荷蘭找他，兩人也逐漸適應了彼此不同的文化差異。

如今喬普和羅娜已經結婚，但這段相差44歲的老少配讓他們備受非議，「我不再和家人以及很多朋友聯絡，他們不接受我跟妻子的關係，因為她太年輕了。」還有人批評羅娜和喬普在一起，只是為了金錢和綠卡（永久居留權證件），對此喬普替妻子打抱不平，「羅娜從來沒有要過錢，除非是為了幫助其他需要幫助的人，這是一段真實的愛情故事。」他也強調，「羅娜也不想要綠卡，我來自荷蘭而不是美國，根本沒有綠卡。」

所幸菲律賓對於伴侶間的年齡差距態度較為開放，因此兩人目前居住在羅娜的家鄉巴科羅（Bacolod）。喬普坦言，他和羅娜在一起真的很快樂，「我不在乎別人怎麼說或怎麼想。」羅娜則稱她的家人都相當支持這段感情，「顯然年齡差距在菲律賓更為正常，我不在乎別人怎麼評價我們，我非常愛他。」