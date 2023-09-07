先秦時期古籍《山海經》是一部地理博物志，裡面記載許多光怪陸離的神話，其中包含了現代人耳熟能詳的「后羿射日」，傳說當時天空共有10個太陽，人民苦不堪言，后羿射下9個太陽後，成為救民於水火的大英雄，然而大陸神話學家指出，射日的人其實不是后羿而是羿，只是兩人名字相似，後代才會混淆。

根據大陸央視紀錄片《山海經奇》指出，《山海經．海外東經》描述太陽升起的地方在東方的湯谷，一棵扶桑樹居於水中，上面棲息著10個太陽，原本這些太陽們「九日居下枝，一日居上枝」輪流升空，為大地送去光明，豈料某天竟出現異狀，「十日居上」，10個太陽一起出來炙烤大地，導致民不聊生。

人類為了制止這場災難絞盡腦汁，女巫女丑冒死登上山頂，為生靈祈求，卻被10個太陽以炙熱殺死，人們感到絕望又悲觀，這時英雄羿出現了，他拿弓箭射下9個太陽，解救民眾於水火之中。唐朝人成玄英的《莊子·秋水》和宋代類書《錦繡萬花谷》前集卷一都曾引述《山海經》的相關內容，「羿射九日，落為沃焦。」雖然現今留存的《山海經》並不可見這段文字，但可以得知古本《山海經》中曾寫有羿射日的故事，只不過在後來失落。

然而傳說中其實有2個「羿」存在，一個是射日英雄「羿」，另一個則是夏代有窮氏首領「后羿」。唐代以後，羿和后羿的故事被混淆在一起，也因此誕生了「后羿射日」的說法，而在神話中為了永保青春，偷吃西王母賜予的不死藥而奔月的嫦娥，其丈夫也是羿而非后羿。