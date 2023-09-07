許多人講求眼見為憑，但許多事情乍看之下並非為真，過去一隻虎斑貓躺在地上享受日光浴的照片，近日再度遭到網友起底，眾人對於牠竟能「飄在空中睡覺」感到驚奇不已。事實上貓咪只是因為背後光影的關係，才會形成錯視效果。

日本一名網友「@zen_nif」過去曾在推特分享一張虎斑貓的照片，從貓咪的後肢和尾巴角度看上去，虎斑貓就像是擁有神乎其技一樣，整個身體飄浮在半空中睡覺。照片曝光後讓網友看了嘖嘖稱奇，紛紛留言直呼，「難道是幻獸之一？」、「一隻貓從天而降」、「好像合成的感覺」。

事實上只要細看照片就會發現誤會大了，貓咪只是因為陽光斜射產生的光影視差，加上後腳懸在空中，才會看起來就像練了輕功一樣，懸浮在半空中，還有網友打趣笑說，「眼睛被騙過去了」、「一旦接受這個認定，這隻貓就下不來了」、「如果把注意力放在後面的話，就會真的覺得貓咪是飄浮的」。

最後原PO還加碼附上一段虎斑貓的影片，只見牠扭動著圓潤身軀，愜意地伸懶腰，可愛模樣融化不少網友，大讚「卡哇伊」（かわいい，意即可愛）。