紫禁城即北京故宮，是明清兩朝24位皇帝的皇宮，不過其屬於漢式建築，竟藏了一間土耳其式浴室，據說是乾隆皇帝為香妃而建的澡堂，是紫禁城內最特殊的房間，百年來只開放過一次，不過有學者表示，此為香妃浴室的可能性極小。

大陸電視節目《故宮100》介紹，據傳清朝皇帝乾隆愛上敵人女兒「香妃」，還為她在紫禁城建土耳其式浴室「浴德堂」，其位於武英殿院內西北角，頂部有一個穹頂，屬土耳其式建築，在以《周禮》為建築原則的漢式宮殿中極罕見，只有在1914年開放過一次，後牆有壁爐可燒水，外側設有一座井亭，石槽將井亭的水引進鍋爐燒煮，使蒸氣充滿浴室。

1914年文物研究員在浴德堂門口，找到一幅疑似宮廷畫師郎世寧的作品，還附了一篇《香妃事略》，因此認為香妃與浴德堂有關，但歷史並非如此，史料記載，乾隆的祖父康熙在武英殿創辦皇家印刷廠，浴德堂曾被用來蒸曬紙張，乾隆與父親雍正也延續該工程，皇帝寵妃應該不會在百官注視下來此洗浴，否定浴德堂是香妃澡堂的說法。

學者進一步研究發現，與武英殿位置對稱的文華殿後院有一眼井，稱作大庖井，《周禮》規定建築應符合「左庖右浴」，推測故宮設計者在布局中留下浴室與井，是因這兩處暗合儒家經典的記載，用以證明宮殿選址與建造是受到上天暗示，而浴德一詞也有出處，源於《禮記．儒行篇》的「澡身浴德」。