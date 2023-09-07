在一般人的印象中，皇帝通常過著奢華的生活，每天都不愁吃穿，然而唐朝的皇帝卻出現沒東西可以吃的窘境，如果不想要餓肚子，還要前往另一座城市「洛陽」，歷史學者指出，這是因為唐朝都城長安收成不佳，需要依靠外來物資，同時卻有漕運不便的問題，導致糧食難以進入，有時甚至出現嚴重飢荒，為了吃東西只能親自出動。

根據大陸央視紀錄片《大運河之歌》介紹，位於關中平原的古都長安（現西安），在古代很長一段時間都是適合建都的地點，西側與南側有連綿的山脈，北側到西側是一望無際的黃土高原，東側則有黃河流經，四周全被自然屏障給包圍，都城的安全無虞，因此從西周開始，這裡就是古代中國的政治重心，李淵建立唐朝也定都於此，但經濟狀況卻在隋唐時期出了大問題。

關中平原曾是最富庶的區域之一，從戰國時期以來興修水利、開墾農田，豐饒的物產可以保障都城基本的需要，然而經過漢末到南北朝近400年的動盪，導致河渠淤塞、耕地退化，因此當唐朝在長安定都後，比以前任何朝代都還需要外來物資的補給。

河北和江淮產糧區是唐朝糧食的重要產區，藉著隋朝開通的大運河，南北兩邊的糧產更容易匯聚到洛陽，但如果再往西運至關中，就必須面對從平原到高原階梯升降，還會行經漕運風險率最高的「三門峽」，不少船夫喪命於此，因此想從洛陽到長安並不簡單，關中地區漕運不便，外來物資自然難以進入。

在唐高祖、唐太宗統治時期，長安城裡的人口有限、政府機構不大，每年漕運進來的糧食共20萬石（約為1060萬公斤），能夠滿足基本需求，但到了唐高宗統治時期，政府機構不斷擴大，不但官吏人數增加，軍隊人數也變多，造成長安地區糧食問題緊張，而關中自身的收成也不好，有時甚至出現嚴重飢荒，待在都城沒有東西可吃，皇帝也只能親自前往洛陽進食了。