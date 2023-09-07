大陸考古學家在山東發現一枚饅頭形鐵塊，經研究後發現，鐵塊歷史可追溯到秦朝，用途相當於現代的秤砣，被稱為「秦權」，是秦始皇統一度量衡的證據，除了饅頭形外，還有一種是孤棱形，上面還有皇帝詔書銘文，代表國家的法度。

春秋戰國時期，各諸侯國有自己的度量衡器及計量單位，因此名稱都不一樣，直到秦始皇統一六國後，為了加強中央集權統治，因此採取改革措施，其中就有統一度量衡，考古學家曾在山東煙台發現一枚「秦權」，也就是當時的度量衡器。

根據大陸網路節目《家有藏寶》介紹，煙台出土的秦權外形像饅頭，直徑4.2公分、高3公分，重約250公克，用途相當於現代的秤砣，材質是青銅，為秦代官府批准的標準砝碼，也是秦始皇統一度量衡的證據、國家權力的象徵，秦權雖小但鑄造精細度高，上面還鑄有小篆銘文，也是秦朝文字統一的見證。

以目前考古發現來看，秦權分為饅頭形、孤稜形兩種，而被發現的孤稜形還鑄有40字小篆銘文，刻有秦始皇頒布度量衡的詔書，內容是「廿六年，皇帝盡並兼天下諸侯，黔首大安，立號為皇帝，乃詔丞相狀綰，法度量則不壹，歉疑者皆明壹之。」鑄有詔書的秦權並未流通於市面，而是象徵皇家權威，代表國家的法度。