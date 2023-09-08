最近網路流傳一段凸眼怪鳥影片，只見一隻外型像鴿子的鳥類，擁有不成比例的巨眼，眼睛大到占據半張臉，外圍還有一圈黃色眼眶，看到人就不斷直盯，模樣相當嚇人，而牠其實是經人工培育的「布達佩斯短臉不倒翁鴿」。

抖音（Tiktok）近日流傳一段影片，一隻鴿子擁有凸出巨眼，外圍還有一圈黃色眼眶，頭與喙部都特別小，不過身體與其他鴿子並無差異，不少網友看了表示，「我還以為使用濾鏡，牠的眼睛像金魚」、「鳥界的巴哥犬？」一名專研賽鴿與觀賞鴿的網友解釋，牠其實是「布達佩斯短臉不倒翁鴿」（Budapest Short-Faced Tumbler Pigeons）。

根據《Oddity Central》介紹，居住於匈牙利布達佩斯一對波爾特爾兄弟（Poltl brothers）熱衷賽鴿，並於1900年代初期開始培育鴿子，因而誕生擁有超強耐力的布達佩斯短臉不倒翁鴿，據說牠能連續飛行長達5小時，飛行距離約為800公里。

不過布達佩斯短臉不倒翁鴿喙部小且眼睛大，導致出生時啄蛋殼較不容易，因此死亡率偏高，鴿子飼養者通常會取出蛋，從旁幫忙牠們破蛋，此外雖然這種鴿子擁有超強耐力，但由於長相太特殊，外型反而更受到關注，如今不用於比賽而是觀賞。