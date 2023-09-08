不少人平時會買彩券試手氣，夢想一夕成為富翁。英國一名男子1995年與友人合資買彩券，竟中了2259萬英鎊（約新台幣9億），他拿到平分後的獎金開始投資，沒想到卻失利，如今不僅花光錢了，就連身邊的朋友也漸行漸遠，讓他直呼生活全毀了。

根據《太陽報》報導，原本在玻璃公司工作的馬克（Mark Gardiner）1995年與友人保羅（Paul Maddison）一起買彩券，幸運中頭獎2259萬英鎊（約新台幣9億），他拿到平分後的獎金，購買數輛豪車、2棟房子及船隻，並砸下數百萬英鎊投資2個足球俱樂部。

馬克原以為中獎後人生一帆風順，未料卻是噩夢的開始，之後他投資失利，足球俱樂部根本沒賺錢，他回憶說「這項投資是在浪費錢，足球俱樂俱樂部永遠不會賺，儘管我投入了許多資金，但沒有人願意提供幫助，生意依舊無法起色」。

馬克的人際關係也出問題，同為中獎人的保羅是朋友兼合作夥伴，豈料兩人中獎後就不再連絡，馬克有錢後難以信任別人，他說「每當有人靠近，我就會懷疑對方的意圖」，他還曾幫幾名朋友買5棟房子，希望藉此拉近彼此關係，但卻沒有任何效果，馬克中獎後還收到大量私訊，網友紛紛向他討錢。

除了朋友漸行漸遠外，2004年馬克還和第4任妻子離婚，如今他身邊能信任的人沒剩幾個，馬克說「有時我會想，當初獎金贏的少一點，或許會更好，我希望可以過正常生活，不過生活若負債累累，確實也很可怕」，如今馬克已花光獎金，回到原本的公司工作，每天過得很充實，至今還是會購買彩券，他表示「身上還是需要錢以備不時之需。」