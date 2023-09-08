澳洲一名女子洗澡時，突然發現天花板長出詭異的灰色絨毛，出於好奇便伸出手指戳了一下，沒想到下秒突然竄出「4爪鬼手」，把她嚇了好大一跳，後來緊急連繫當地野生動物專家，才發現出現在家裡的不速之客是一隻刷尾負鼠（brushtail possum）。

綜合外媒報導，澳洲野生動物繁多，住在布里斯本郊外的拉文（Sabrina Raven）對於住家經常出現各式各樣的小動物，像是蜥蜴、蛇、喜鵲等，早已見怪不怪，所以當她注意到浴室天花板出現一團不明物體時，並沒有感到太過詫異。

拉文透露，起初以為是巨大的毛毛蟲，或是一群剛孵出的小蜘蛛，不過仔細一看才驚覺是一撮灰色絨毛，於是便好奇地站在凳子上好好端詳一番，接著又伸手輕輕戳了一下，沒想到下秒卻突然竄出「4爪鬼手」，讓她嚇了好大一跳。事後緊急連繫當地的野生動物專家進行確認，才得知天花板上的不速之客竟然是一隻刷尾負鼠。

拉文表示，過去並不是沒有見過刷尾負鼠，畢竟牠們是澳洲特有的有袋類動物，只是沒想到這隻負鼠竟然從樹上跳到自家屋頂上，還破壞了浴室天花板，讓她感到相當驚奇。事後拉文還幫牠取名為「弗洛夫」（Floof），隨著相處愈久，彼此的關係也愈加融洽，弗洛夫甚至還會讓拉文撫摸。不過儘管如此，拉文計畫找到弗洛夫入侵房屋的破口，接著重新修繕，避免有外來者再次入侵，並將弗洛夫引誘到室外築巢箱中生活。