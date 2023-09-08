古代生活不便利，洗澡也就不是件容易的事，因此古人對洗浴很講究，例如擦拭身體不能只用一條毛巾，《禮記》也寫明「三日具沐，五日具浴」，也就是三天洗一次頭、五天洗一次澡，漢代官員更有名為「休沐」的假日，此外有身分地位者絕不與妻子共浴。

根據《國家人文歷史》報導，《禮記》對沐浴有詳細流程規定，洗完後要站在較軟的蒲草蓆上，用布擦乾身體，不過不能只用一條毛巾，上半身使用細葛布，下半身則是粗葛布，擦乾淨後站到較粗糙的草蓆上沖洗腳，穿好鞋後喝點飲品補充水分，如此繁瑣的沐浴步驟出現於貴族家庭，貧苦百姓是無法享受的。

古時還有搓澡工具，使用較輕且表面有小孔的火山岩，叫做「㼽（音同爽）」，但並不容易取得，因此或用陶土燒製成仿製品。除了沐浴有流程外，洗澡時間也有限制，《禮記》規定每五日沐浴一次，因此漢代官員每五天放一次假，稱為「休沐」，而有身份地位者視沐浴為私密事，恪守「外內不共沐浴」的要求，因此就算是夫妻，也不能洗鴛鴦浴。

沐浴還與孝順有關，相傳晉元帝司馬睿在正月洗頭後，過了一段時間才再清洗，頭髮已發出油垢臭味，太子司馬紹得知後，還專門上啟表示祝福，「吉日沐頭，老壽多宜。」晉元帝說要大洗一番，司馬紹擔心父親洗得太累，趕緊詢問龍體是否撐得住，因而得了「性至孝」的美名。