元朝末年天下大亂，群雄並起，各路豪傑紛紛起義反抗暴政，1368年以朱元璋為首的起義軍攻佔元大都，並在南京建立明朝。不過改朝換代是一系列複雜且漫長的歷史進程，要如何拉攏民心，考驗著朱元璋的智慧，最終他下了一道命令，使得蒙古族無力抵抗。

根據《搜狐網》報導，蒙古族是崇尚游牧和馳騁疆場的民族，直到忽必烈滅了南宋，在中原建立元朝，對漢人採取種族歧視和壓迫政策，尤其是嚴苛的賦稅和暴政，讓漢人不堪重負，導致百姓積怨甚深，最終爆發民變。

1368年以朱元璋為首的起義軍攻佔元大都，並在南京稱帝，對於怎麼安置百萬蒙古人，朱元璋煞費苦心，直到某天一名官員上書提到「非我族類，其心必異」，讓他靈光一閃，認為要將蒙古族變成自己族類，最簡單的方式就是透過通婚，雖然這一方法要很久才能見效，但相較於屠殺，後者只會激起蒙古人的仇恨，導致更多反抗。

1372年朱元璋頒布通婚政策，明令「蒙古人可以與漢人通婚，但蒙古女子只可嫁給漢人，否則家產沒收，身份變為奴隸」。這項政令一出，對自視血統高貴的蒙古族而言，無疑是一大打擊，他們萬萬沒想到會淪落到和「低等漢人」通婚，但礙於嚴刑律法，不得不乖乖配合。

通婚令頒布後，效果也逐漸顯現，與漢人共組家庭的蒙古女子逐漸被同化，加上共同孕育後代，有了親情作為後盾，就不容易出現反叛行為。