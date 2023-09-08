國外一名22歲女子在網路論壇Reddit發文，指先前男友的一名女摯友罹患絕症，而且來日不多，由於從未與人發生關係，成為心中的遺憾，男友得知後竟滿足對方的心願，雖然女摯友如今已過世，但她得知此事後總覺得心裡有疙瘩。

一名女網友在Reddit提到，2021年11月下旬左右，男友與一群朋友相約玩3天2夜，但她並未同行，豈料日前在共同朋友告知下，才得知男友在旅途中背叛她，當時男友的一名女摯友得了絕症，時間所剩不多，從未與人發生性行為成為遺憾，男友竟幫對方完成心願。

原PO提到，「男友對女摯友完全沒感覺，但我知道對方暗戀他」、「我甚至不知道是誰提議的，當時我和我男友都還沒發生關係」，女摯友在2022年3月去世，男友得知後非常難過，情緒低落一陣子，因為他從未遇過親友死亡的經歷。

原PO透露，她與男友讀高中時認識，目前兩人交往已3年，對方從未有偷吃的紀錄，他們是彼此的靈魂伴侶，過去她陷入低谷時，男友也都陪在身邊，如今女摯友雖然已過世，但她依舊難以釋懷，男友甚至仍在哀悼女摯友，心情與健康都受到影響，讓她內心很矛盾。

此文曝光後，網友一面倒支持分手，認為男友分明就是偷吃，幫別人完成遺願是找藉口，「如果男友尊重另一半，應該是事情發生前與伴侶討論，而不是自己偷偷執行，就算他愛你，也可能陷入內疚」、「這就是偷吃，不管理由是什麼」，原PO事後提到，待男友情緒好轉後會好好溝通，她也做好分手的準備。