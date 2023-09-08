瓜地馬拉近日發生一起離譜事件，一群蒙面歹徒持槍對民宅掃射示威後，接著迅速乘車逃逸，沒想到才駛離500公尺，整輛車突然爆炸，燒成一團火球，研判是其中一名犯嫌把手榴彈保險拉環拔掉後，忘記將手榴彈扔出，駭人景象全被民宅監視器給拍了下來。
根據網路上瘋傳的影片顯示，瓜地馬拉一群蒙面歹徒2日晚間持槍掃射一處民宅，駭人槍響及火光在暗夜顯得格外怵目驚心，不久後其中一人立刻跳上車發動引擎，其餘同夥也匆忙上車，期間還有人大喊「走走走」，不料車子才駛離500公尺，突然在街尾爆炸，導致整輛車燒成一團火球。
阿根廷《民族報》等外媒指出，這起事件發生在瓜地馬拉北部的拉康科迪亞（La Concordia），6名蒙面歹徒之中有4人死亡、2人重傷，消息一出引發人心惶惶。
不過拉康科迪亞警官哈維塔（Gustavo Jávita）卻表示，儘管槍擊事件確實發生，但當地醫療院所並沒有發現嫌疑人，警方也未接獲相關報案，目前無從得知歹徒開槍掃射民宅的動機。
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