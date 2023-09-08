秦始皇即位後開始興建陵墓，墓中最值得關注的就是兵馬俑，大陸考古學家進行考古挖掘時，發現陶俑頭部竟畫有「眼睫毛」，可見當時的工匠非常細心，讓考古學家相當吃驚，此外也發現每一尊陶俑的眼球及頭髮顏色都略微不同，做工非常精細。

大陸陝西省考古研究院研究員許衛紅提到，參與挖掘兵馬俑項目能更近距離觀察陶俑，發現它們不只臉部表情生動，精緻到還做出指甲蓋及手紋，因為當雕塑做出手紋後進行彩繪，就會變得不明顯，但兵馬俑上色後依舊可見清晰的手紋，顯示出當時工匠的細心。

許衛紅進一步說，陶俑的髮色都不同，有些是黑色，有的是棕黑色，就連眼球的顏色也不一樣，有深淺變化，先前出土一顆陶俑頭部，進行4、5天的清理工作，隨後放至修復區，並請攝影組拍攝，透過相機才發現陶俑竟繪有眼睫毛，秦朝工匠使用極細的筆，類似於現代女性的眼線筆，畫在陶俑下眼瞼的部位。

秦朝工匠不只做工精細，還懂得發包，考古人員在秦陵封土西南側陪葬坑中，發現大量石鎧甲，如此浩大的工程如何完成，許衛紅解釋說，秦人製作石鎧甲並非集中在一地，而是分散在各地，命令官員「內史」所管轄的各個縣，一人拿點訂單回去，並設負責人統一管理並監督陪葬品的品質，之後再集中到秦陵。