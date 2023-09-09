大陸一名馬場主人近日曬出自己的愛馬，只見馬匹的毛色非常特別，全身呈現金黃色，在陽光照射下閃閃發亮，而牠其實就是傳說中的「汗血寶馬」，馬場主人透露，先前有人出價1700萬美金（約新台幣5.2億），但他堅持不賣。

綜合陸媒報導，吉林一名經營馬場的李姓男子飼養一匹汗血寶馬，近日他在眾人面前展示愛馬，畫面引發關注，只見寶馬毛色為棕金色，在陽光下閃閃發亮，看起來像是寶石，就連體態與站姿都很優雅，不少網友驚呼「貴族中的天之嬌馬」。

李姓飼主表示，汗血寶馬相當稀有，大陸目前最知名的僅2匹，當初他們從國外引進，原本是買了這匹寶馬的媽媽，當時不知道牠懷孕了，沒想到生下毛色如此漂亮的馬，先前帶寶馬去北京馬展時，看到有人標價1700萬美金（約新台幣5.2億），但他並沒有打算賣，更說「牠是上天賜予給我的禮物」。

汗血馬又名汗血寶馬、大宛馬、大宛良馬、天馬，是產自於中亞的一種良駒，屬於山地馬種，因此蹄堅硬且抗疲勞，能夠「日行千里」，汗血寶馬在大陸目前已絕跡，土庫曼境內也只有3000匹左右，西漢時期，漢武帝為了獲得汗血寶馬，不惜發動兩次戰爭。