以色列首都耶路撒冷一直是基督教、伊斯蘭教及猶太教的聖地，不過近年來卻發生3起不尋常的事件，包括紅牛誕生、死海有活魚，以及當地著名地標「哭牆」出現一條蛇，被當地信徒視為世界末日前兆。

根據《鏡報》報導，以色列近5年發生3起不尋常的事件，與聖經中關於末日預言的警示不謀而合，引發信徒議論。首先，在基督教、猶太教的故事中代表「時代終結」的「紅色母牛」（red heifer）已於2018年誕生，尤其正統猶太教認為，紅牛的出生與犧牲將是耶路撒冷「第三神殿」重建的契機，一旦聖殿重建後，「彌賽亞」將會到來，而猶太人的前兩座聖殿已經被毀，以色列土地近2千年也都沒有紅牛出生。

A Bible prophecy has been realised as the first 'red heifer in 2,000 years' was born in Israel. https://t.co/Fiyj9AufL0 — JESUSisComingBack🕚 (@GoodShepherd316) September 5, 2023

其次是一直被認定水生植物、魚類或其他肉眼可見的生物都無法存活的死海，傳出有攝影師目擊某個水坑同時出現魚類及藻類，與上古先知以西結（Ezekiel）預視的「死海將有蓬勃生機」內容相符。

最後則是耶路撒冷著名地標「哭牆」冒出蛇的事件，讓人聯想到亞當與夏娃遭蛇誘惑的故事。這3大跡象讓不少信徒認為不是巧合，而是世界末日的前兆。