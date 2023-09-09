不少人喜歡吃火鍋，方便烹煮且選擇多樣，還能與朋友一起享用。大陸重慶一名男子近日到火鍋店用餐，鴛鴦鍋大到能讓56人圍在一起吃，乍看像是游泳池，畫面非常壯觀，在網路上引發討論，但也有人認為，這種行為是浪費食物。

重慶一名男子近日到火鍋店用餐，並曬出56人的大火鍋，發文寫下「涮起來是什麼體驗？」畫面只見眾人圍坐在一起吃鴛鴦鍋，火鍋面積大到像游泳池，裡面放滿各種辣椒與調料，湯底一邊是紅湯一邊是清湯，不少客人也是第一次吃，紛紛拿出手機拍攝。

影片曝光後，不少網友驚呼「確定能撈得到肉嗎？」、「我覺得應該準備一艘小船，專門有人坐在旁邊幫忙撈菜」、「56人共吃一鍋？這樣衛生嗎？」、「吃完還可以下水游泳，運動一下」、「仔細看會發現，顧客前面都有個人鍋，巨型火鍋應該只是裝飾，但我認為很浪費食物」。

根據《人民網》報導，業者推出的56人大火鍋直徑為10公尺、高1.06公尺、重13噸，鍋內設計為紅白鴛鴦太極八卦圖形，大鍋外沿有環型圈，上面設置56個鼎狀小鍋，用於象徵大陸56個民族的團結，顧客用餐時是使用環形圈上的個人鍋，大火鍋先前還曾遠赴義大利出席米蘭世界博覽會，推廣重慶獨特的城市及飲食文化魅力。