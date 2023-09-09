墨西哥一名準新郎在單身派對上玩太大，至少犯下40項偷吃行徑，讓14名伴郎也挺不下去，當眾在婚禮上揭穿，堅決反對這樁婚事，消息一出隨即掀起熱議，網友們大讚伴郎團誠實，「新娘失去了一個老公，但得到14個新好友！」

綜合外媒報導，墨西哥一名負責婚禮表演的DJ Lost One近日在抖音（TikTok）分享婚禮上遇到的奇葩事蹟，其中最讓他印象深刻的是，在一場浪漫的婚禮上，有14名伴郎跳出來當眾揭露準新郎在單身派對時瘋狂出軌，至少犯下40項偷吃行徑，讓他們實在看不下去，所以堅決反對這樁婚事。

DJ Lost One憶述，伴郎團表示「我們真的很喜歡新娘，她真的很酷，就像我們的小妹妹」，所以不希望新娘婚後受到傷害，並一一列舉新郎的惡行，包括在夜店玩樂時就開始偷吃，還開了好幾次房間，甚至將白粉倒在女伴臀部上吸食，建議新娘可以檢查新郎的信用卡帳單。最終婚禮當場宣布取消，萬幸的是DJ Lost One仍拿到全額酬勞。

影片曝光後網友紛紛大讚伴郎團誠實，「大多數男人什麼也不會說，但他們這樣照顧新娘實在是太棒了」、「失去了一個老公，得到14個新好友…對我來說似乎是場勝利」、「恭喜新娘逃離地獄」。

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