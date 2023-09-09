日本一名觀光客前往奈良公園拍下一幕罕見景象，只見一隻烏鴉竟然站在鹿身上，瘋狂用嘴喙撕扯鹿角，痛得鹿仰頭哀號，畫面曝光震驚無數網友，不過動物專家直言誤會大了，並指出這其實是兩者互利共生的行為，絕非霸凌。

網友「@igufoto」日前在「X」社群平台（原推特）上傳一段影片，並發文透露前往奈良公園時直擊不可思議的一幕，只見一隻烏鴉站在鹿身上，接著不斷用嘴喙瘋狂撕扯鹿角，還把鹿角上的皮扒下，痛得鹿神色猙獰，頻頻仰頭哀號。第一次見到這幕奇怪景象讓他相當震驚。

影片曝光僅12天就吸引逾508萬人觀看，不少網友錯愕驚呼「我去奈良看鹿這麼多次，從來都沒見過這畫面」、「鹿就放任烏鴉這樣欺負自己嗎，牠都沒有反抗」、「鹿不斷仰頭的樣子感覺好像很痛」。

對此，動物專家指出，烏鴉並非是在霸凌奈良鹿，相反地，這其實是兩者之間互利共生的行為，烏鴉看似用力撕扯鹿角的行為，其實只是在扯鹿角皮，但因為不斷失敗，鹿只好仰頭喬角度，方便烏鴉撕下鹿角皮，幫助鹿角進行新陳代謝。原PO也提到，雖然過去曾聽過烏鴉會吃鹿角的傳說，但自己觀察奈良鹿10幾年以來都沒見過，這次有幸大開眼界，也算是證實傳言為真。

事實上，烏鴉與奈良鹿互利共生的行為不只是在撕鹿角皮，烏鴉還會偷拔鹿的屁股毛當作築巢材料、吃鹿身上的蟲子。