國外一名女網友非常喜歡動物，家裡不只有養魚，還有一隻柯基犬，近日她查看魚缸時，卻發現詭異畫面，柯基竟出現在魚缸內，水已淹到鼻子卻沒任何反應，讓她瞬間傻眼，細看驚覺愛犬根本不在魚缸裡，而是陽光反射到魚缸玻璃造成的。

一名女網友諾布爾（Tracey Noble）近日在臉書社團「Disapproving Corgis」發文，指日前她在整理家裡時，轉頭查看魚缸內的烏龜，卻發現她的柯基犬竟出現在裡面，而且還舒適的趴臥在缸底，即使水已淹到牠的口鼻，仍舊沒有任何反應。

諾布爾仔細看才發現，是受視覺錯覺影響，當時柯基坐臥在魚缸前，陽光反射使狗的倒影出現在玻璃缸上，諾布爾隨後喊來女兒一起看，但之後太陽偏離了位置，畫面只維持1分鐘就消失，諾布爾笑著說「狗狗看到我們在笑，情緒也變得很興奮，覺得自己是主角」。

有趣照片在社團引發討論，目前已累積3.6萬人按讚，網友表示「一開始真的以為狗掉進魚缸，想說主人怎麼不救，之後才知道被騙了」、「完全沒有P圖的柯基魚」、「陽光反射的畫面超清楚，真的很難得」、「罕見的水生柯基」、「真的是要天時地利人和，才能拍出這麼完美的照片」。