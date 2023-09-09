大陸考古學家在甘肅磨嘴子漢墓群，發現3根長約1.9公尺的木杖，頂端各刻了一隻鳩鳥，因而命名為「鳩杖」，這其實相當於現代的敬老證，漢代盛行敬老之風，規定人過50歲不從事體力活、60歲不服兵役等，70歲還能獲得鳩杖，生活同時受到保障。

據《甘肅省博物館》介紹，先秦典籍常提及明君能「善養老者」，漢朝也沿襲敬老政策，規定人過50歲不從事苦力活、60歲不服兵役、70歲不參與接待事務、80歲不參加喪葬活動。另外《後漢書‧禮儀志》記載，每年秋天地方政府會查核居民年齡，授與年滿70歲者一根王杖，也就是鳩杖，同時保障其生活，對80、90歲長者更加尊重，並額外賜予物品。

而鳩杖頂部為何以鳩鳥為裝飾，漢朝人認為，老人吃東西容易噎住，而鳩鳥被視為「不噎之鳥」，以此祝福老人家身體健康。鳩杖是漢朝以立法方式保障老人生活的制度，不只全方面照顧老人，還會大力獎賞孝順者，倡導尊老養老的良好社會風氣。

大陸陝西師範大學教授于賡哲也曾提到，漢代對老人實施「五十養於鄉，六十養於國，七十養於學，達於諸侯」政策，70歲以上老人不僅能獲王杖、免勞役賦稅，政府還會定期賜糧食、酒肉、帛絮，並享有「入官府不趨」等特權，也就是能自由出入官府，80歲以上老人則是每月賜米1石、酒5鬥、肉20斤，90歲以上老人加賜帛兩匹。