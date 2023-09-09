Bear Cam saves a hikers life! Today dedicated bear cam fans alerted us to a man in distress on Dumpling Mountain. The heroic rangers @KatmaiNPS sprung into action and mounted a search saving the man. - more details to come. pic.twitter.com/JzgfApK371 — explore.org (@exploreorg) September 6, 2023

美國一名男子前往阿拉斯加一處國家公園時，因為山區天候不佳而迷路，幸運的是，他機警地透過園內專門用來觀測棕熊動態的直播鏡頭求救，被正在觀看直播的網友發現並通報，最後成功被搜救隊員尋獲，否則後果不堪設想。

綜合外媒報導，位於阿拉斯加南部的卡特邁國家公園（Katmai National Park）是美國最偏遠的公園之一，遊客只能乘搭飛機或船前往，同時這裡也是全球最大的棕熊保護區，園方每年會在棕熊冬眠前舉辦「胖熊周」（Fat Bear Week），讓觀眾票選出最胖的棕熊。

不過一名棕熊愛好者近日前往explorer.org直播網站，觀看園內棕熊的即時動態時，意外看見鏡頭前出現一名狼狽的神秘男子，不斷比出「大拇指向下」的手勢，雖然直播片段沒有音源訊號，但看懂唇語的觀眾發現，該名男子似乎不斷對著鏡頭重複「迷路」和「救我」等語。

接收到男子的求救訊號後，觀眾立刻聯繫網站負責人，而國家公園的管理員也迅速檢視影片，並且通報搜救隊尋找男子的蹤影。儘管當時狂風暴雨，能見度低，導致搜救難度升級，但搜救人員最終在晚間6時48分左右，尋獲了迷路的男子。explorer.org事後也在「X」社群平台（原推特）分享這個好消息，並興奮表示「棕熊攝影機（Bear Cam）救了一條人命！」