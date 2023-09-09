諺語「只要功夫深，鐵杵磨成針」，指只要有恆心毅力，就能將事情做成功，未料近日大陸有一名網友拿了一根鋼筋嘗試，每天堅持到河邊用鋼筋磨石頭，他稱目前已堅持2268天，不過網友們看了結果全傻眼，笑說「這不是磨針，是在磨石頭」。

綜合陸媒報導，陕西西安一名33歲網友「李不白」近日在抖音分享磨鋼筋的影片，表示他從事送貨服務行業，原本只是想找簡單的方式紓壓，於是拿鋼筋到河邊磨石頭，豈料如今已磨了2268天，相當於6年多，近日將影片分享至網路，沒想到竟獲關注。

原PO受訪時提到，一開始磨針是為了紓壓，之後發現還可以鍛鍊身體，因此就堅持下來，而且將影片分享至網路後，也獲得不少迴響，讓他覺得非常有趣，「前面的螺紋已經快磨平了，我相信功夫不負有心人，幹什麼事都一樣，遇到困難就放棄，什麼都幹不成。」

不少網友回應，「他磨的是石頭，不是針」、「繼續磨下去會出現很多屁股型的石頭」、「到時候石頭磨沒了，鋼筋還在」、「就怕活不到鋼筋磨成針的那一天」，還有人提到，影片中被磨的是大陸90%土木建築使用到的HRB400螺紋鋼，地震都難以震斷，正常情況下不可能被石頭磨細。不過原PO回應，「我會一直堅持下去，傳播正能量，給更多人帶去快樂。」