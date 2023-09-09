許多人印象中，花瓶大多呈現壺狀，不過在清朝康熙年間，卻出現一款名為「棒槌瓶」的花瓶，器形偏矮，瓶身呈現四筒形，也讓人不禁好奇，棒槌瓶外型並未特別漂亮，名字也不討喜，為何古人還要燒製，背後其實藏特殊用意。

根據大陸網路節目《家有藏寶》介紹，清朝康熙年間燒製了一款名為「棒槌瓶」的花瓶，在江西景德鎮窯創制，瓶子頸部短，瓶身呈現筒狀，而且大小不一，有個高約70公分，矮的只有10幾公分，由於器型像洗衣用的棒槌而得名。

清朝初期長年打仗，男人在外當兵，女人則是在家翹首以盼，每當天氣變冷時，女人就會替遠在疆邊的丈夫趕製冬衣，此時棒槌敲打衣物聲會不絕於耳，而康熙時期所製的棒槌瓶，其實又稱作「棒槌平」，帶有平定的意思，寓意天下能夠太平，不要再有戰爭。

古人燒製棒槌瓶時會在瓶底印年製，此外其瓶身繪圖題材豐富，除了有山水人物，也有花鳥走獸，而燒製瓷器時坯體仍是溼的，放在桌面上就可能沾黏到桌面，因此古人會在底部墊一塊麻布，麻布的紋理就會印在瓶底，也成為康熙時期瓷器的特徵。