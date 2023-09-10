菲律賓一座小村莊過去曾發生一起詭異事件，農場主人替自家難產的母山羊進行剖腹時，意外抱出一隻「半人半豬」的變種怪物，不僅全身光滑還長了肚臍，就連體型都是普通初生幼羊的7倍大。不過最令眾人毛骨悚然的是，剖腹後不久，這隻外形猶如惡魔般的變種豬妖在發出刺耳的恐怖尖叫聲後，與母羊及同胎的另一隻小羊都迅速死亡。

綜合外媒報導，這起事件發生在菲律賓民答那峨島（Mindanao）的蘇丹庫達拉省（Sultan Kudarat），當時母山羊剖腹產下兩胎，沒想到其中一胎的外型竟然酷似電影《西遊降魔篇》中的豬妖，擁有豬的外表，淡粉色的皮膚帶著光澤感，又混和著一些人類的特徵，全身無毛，既像人又像豬，甚至連體型都是普通幼羊的7倍大。

當牠從母羊體內被取出時，還發出刺耳的恐怖尖叫，嚇得在場眾人連連後退，遺憾的是，分娩過後母山羊、半人豬怪以及另一隻幼羊都不幸死亡。當地民眾對此議論紛紛，甚至認為這隻半人豬怪是受到詛咒的「變種惡魔」，會為整個村落招致厄運。

不過，菲律賓大學動物科學研究所的薩爾塞斯博士（Agapita Salces）分析認為，半人豬怪可能是因為在子宮內發生基因突變，或者是母山羊被蚊子叮咬而感染裂谷熱（Rift Valley fever），進而導致胎兒發育受損。