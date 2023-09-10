美國一名7歲女童近日到位於阿肯色州的鑽石坑州立公園慶生，一家人正在尋找鑽石時，女童因為覺得有些熱，而暫時到一旁的岩石上休息，未料還沒坐下就有驚人發現，她看到一顆2.95克拉的棕色鑽石，並興奮地告知家人這個好消息。據園方指出，女童找到的鑽石是今年遊客發現的第二大鑽石。

A 7-year-old found a 2.95-carat brown diamond last week at a state park in Arkansas. https://t.co/i8CCJeMOXx — NBC News (@NBCNews) September 9, 2023

綜合外媒報導，美國7歲女童阿絲彭（Aspen Brown）在9月1日和家人到位於阿肯色州的鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds State Park）慶生，當時一家人正在占地面積約37.5英畝（約15萬平方公尺）的鑽石搜索區探索，過程中阿絲彭覺得有些熱，於是走到柵欄旁的岩石邊準備坐下，豈料屁股還沒碰到岩石，她就興奮地跑向父親，口中一邊喊著「爸爸！我找到一個了！」

根據阿肯色州立公園的聲明指出，阿絲彭發現的是一顆2.95克拉的棕色鑽石，是今年遊客在州立公園內找到的第二大鑽石，僅次於3月份的紀錄，一顆3.29克拉的棕色鑽石。公園管理員韋蒙（Waymon Cox）表示，這是他近年來看過最美麗的鑽石之一，「阿絲彭的鑽石呈金棕色，具有閃閃發亮的光澤，它是一個完整的晶體，沒有碎裂的刻面，一側有個小裂縫，但那是鑽石形成時就有的。」

通常州立公園的遊客會為他們發現的鑽石命名，阿絲彭的父親透露，女兒找到的這顆鑽石將被命名為「阿絲彭鑽石」，對於女兒的重大發現他十分驕傲，「她不需要任何技巧就找到了鑽石，她只是在正確的時間出現在正確的地點。」不過園方目前並未公布「阿絲彭鑽石」的預估價值。