印尼近日發生一起離譜事件，10名男子在眾目睽睽之下，強行將女子擄上車，打算帶回家結婚，瞬間震耳欲聾的尖叫聲響徹山區，但沒有人對女子施以援手，眾人得手離開時還頻頻歡呼。好在警方當晚成功救出被擄女子，並逮捕涉案的數名男子。

綜合外媒報導，這起荒誕事件發生於9月7日，地點在印尼西南松巴縣，根據網路上瘋傳的影片顯示，約莫10名男子乘坐小貨車，在眾目睽睽之下強行捉住一名女子，不顧對方發出淒厲的尖叫聲及奮力掙扎，直接將其擄上車，得手離開時頻頻歡呼。

事發4小時後，被擄女子被警方成功救出，至於涉案的數名男子則因涉及強行擄人、使用武器威脅女子和忽視人權等行為，遭到警方逮捕。警方表示，20歲男子尤哈尼斯（Yohanis Bili Tanggu）和女方迪納西亞娜（Dinasiana Malo）只有一面之緣，雙方不是戀人關係，然而尤哈尼斯的父母和女方的舅舅為兩人訂下婚約，在迪納西亞娜渾然不知的情況下，強行將其擄走。

事實上，「搶新娘」（Kahwin Tangkap）是當地的傳統習俗，指早已訂立婚約的男女，在舉行正式儀式前，新郎要到指定地點「搶走」新娘，計畫成功後，男方父母會送上一匹馬和一把松巴刀表達歉意，並通知女方父母，新娘已經安全抵達男方家，接著便舉行正式的訂婚儀式，雙方交換聘禮及嫁妝。

但近年來這項結婚傳統卻逐漸變調，淪為強迫、威脅和對女性使用暴力的強娶事件，甚至有綁架擄人的情況，但當地人卻將其視為「男子氣概」的體現，受到印尼社會的詬病。英國廣播公司（BBC）曾在2020年報導搶新娘專題，印尼政府當時更誓言要打擊和消除這項陋習，不過似乎成效不彰。