朝鮮半島流傳一種說法，稱唐太宗在貞觀十九年（西元645年）御駕親征高麗時，被安市城的守將楊萬春用弓箭射瞎了一隻眼睛，最終不得不撤軍回國；大陸歷史教授指出，這個說法純屬編造，不管在唐朝或古朝鮮王國新羅、高麗的史料都沒有記載，一直到18世紀之後才突然出現，甚至連守將的名字都是假的。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，安市城戰役是唐太宗御駕親征高麗的最後一戰，最後唐軍在城下無功而返，然而撤軍的主要原因並不是唐太宗中箭，甚至唐太宗在整個親征過程中一點都沒有受傷，且在安市城戰役以前的每場戰役，唐軍基本上都是勝利的一方。

于賡哲提到，唐朝史料完全沒有記載有關唐太宗在安市城戰役受傷的內容，同時期新羅和高麗的史料也都沒有記載。關於唐太宗眼睛被射瞎的說法，一直要到17世纪末朝鮮王朝儒者金昌翕的文集《三淵集》才出現，可信度極低。

《三淵集》中記載安市城的守將名為「楊萬春」，然而不管在唐朝、新羅或高麗的史料中都找不到這個名字，于賡哲表示，「楊萬春」其實源於明朝小說《唐書志傳通俗演義》，書中替安市城守將取名為「梁萬春」，因為韓文中「梁」與「楊」發音相同，傳到朝鮮半島後便成了「楊萬春」。在《三淵集》之後，朝鮮半島很多史料開始引用這個說法，比如朝鮮文人徐慶淳所寫的《夢經堂日史》。

于賡哲說，唐太宗眼睛被高麗人眼睛射瞎的說法剛出現時，很多人都不相信，只當作故事隨便聽聽，不過到了19、20世紀，這個說法卻越傳越廣，相信的人也越來越多，主要是因為當時朝鮮半島遭日本侵略，後來還變成日本殖民地，這種情況下，朝鮮半島的民族主義情緒高漲，認為任何外來入侵者都應該呈現狼狽的模樣，以鼓舞民族自信心，最終唐太宗也成為被醜化的對象之一。