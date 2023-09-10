不少人會使用黏鼠板或捕鼠籠抓捕老鼠，也有人不忍殺生，因而選擇將其野放。近日國外一名網友分享，把捕捉到的小老鼠帶到草皮上放生，不料5秒後，一隻從天而降的喜鵲竟將其一口叼走，影片曝光後隨即在網路上瘋傳。

國外一名網友日前在Instagram分享一段影片，畫面中可見，女子將捉到的小老鼠裝在透明塑膠容器中，接著帶往空曠的草地野放，當下小老鼠害怕的蜷縮在容器一角，女子則輕輕搖晃容器，鼓勵牠奔向自由。

不過就在小老鼠鼓起勇氣，在草皮上狂奔時，5秒後一隻喜鵲突然從天而降，將小老鼠一口叼走，並且當場飽餐一頓，突如其來的反轉結局讓女子瞬間看傻眼。

影片被網友轉分享至臉書社團《動物梗圖星球》後隨即掀起眾人熱議，紛紛留言打趣笑說「回歸大自然…的食物鏈」、「我還以為是放生，原來是餵食啊」、「放生最高境界，放到輪迴」、「喜鵲：我不懂為何人類總說天上不會掉餡餅，這不就來了嗎」。