美國德州一名男子日前使用掃地機器人打掃家裡，突然收到機器傳來的「求救通知」，稱滾輪卡住了，他前去查看機器的狀況，卻發現滾輪裡竟卡著一條小蛇，他覺得有趣又神奇，幫助小蛇脫困後就將牠的「糗照」PO上網，引發網友熱議。

綜合外媒報導，美國德州一名男子溫伯格（Dillon Wenberg）在9月6日午夜左右，開啟掃地機器人清潔地面，卻突然收到「求救通知」，稱掃地機器人的滾輪被卡住了，他找到機器後將其翻過來查看，發現滾輪裡竟卡著一條小蛇，牠的身體繞了滾輪一圈，頭部朝外露出，情緒看起來不太開心。

溫伯格受訪表示，今年夏天他在住家附近看見過幾條蛇，但這是第一條明目張膽闖進他家裡的蛇，隨後溫伯格伸出援手，試圖幫助小蛇脫困，牠不明白正在被救援，情緒反而變得更加激動和憤怒，但溫伯格不介意，專心地繼續手上的動作，最終順利救出小蛇。

溫伯格覺得這次的經歷特別又有趣，特地拍下照片分享到網路上，他也坦言不清楚蛇的品種，只能從身上的花紋確認牠不具毒性，「牠不是食魚蝮（Cottonmouth）也不是銅頭蝮（Copperhead），這2種蛇是這裡最常見的毒蛇。」網友看到照片後，推測小蛇的真實身分可能為「鼠蛇」。

報導指出，鼠蛇雖然在某些人眼裡可能不受歡迎，但專家表示，牠們不但沒有毒性，而且通常都是有益處的，據德州公園與野生動物部門（Texas Parks and Wildlife Department）介紹，鼠蛇是農民的「好朋友」，因為牠們以老鼠、田鼠（Voles）、棉花鼠（Cotton Rats）等鼠類為食。