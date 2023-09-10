國外一名男子日前帶著愛犬搭乘飛機，事前先餵給牠鎮定劑，再放入防護嚴密的籠子內交由客機託運，原本以為狗狗能安穩度過這趟航行，未料當客機抵達目的地、打開艙門的瞬間，狗狗早已從籠子內逃脫，站在門口等候工作人員為牠鋪上紅地毯，讓在場所有人都傻眼不已。

根據《每日郵報》報導，國外一名男子約翰（John Krajewski）帶著飼養的柴犬「Sputnik」搭乘從西雅圖飛往邁阿密的飛機，約翰事前就知道愛犬無法一起乘坐客艙，且飛行時間長達6小時，因此他事先餵Sputnik吃下鎮定劑，並將牠安置在裝有鐵門、鎖頭和綁帶的籠子內，希望牠能安穩地度過這一趟航行。

然而貨機降落後，工作人員一打開艙門，就看見Sputnik站在門口俯視眾人，好像在等待航空公司為牠鋪上紅地毯一樣，工作人員見狀都十分驚訝且傻眼。約翰領回愛犬後才得知，Sputnik雖然服用了鎮定劑，在飛行過程中卻異常清醒，用牙齒暴力咬壞金屬鎖頭和綁帶，成功從籠子內逃脫，並在機艙內自由地趴趴走。

目前尚不清楚Sputnik究竟在機艙裡自由活動多長時間，但幸運的是，Sputnik和其他工作人員都沒有因此受傷。約翰受訪時透露，Sputnik天生就是一個「逃跑藝術家」，曾多次趁大家都不注意時從家裡跑到後院，只是沒想到鎮定劑似乎對牠也沒有用處，「牠表現得就像什麼都沒發生過一樣。」