蒙古族驍勇善戰，被稱為「馬背上的民族」，在成吉思汗統治時期，蒙古鐵騎足跡更是遍布歐亞大陸，一度伸向地中海地區，令全世界膽寒。元朝滅亡後，明朝曾對蒙古族進行圍剿，但北方邊防問題始終無法徹底根除，直到清朝大力提倡喇嘛教，這才降伏了蒙古族，還讓其人口損失高達9成。

根據《搜狐網》報導，皇太極將國號「後金」改為「清」之後，漠南的蒙古各部落也先後被其征服；緊接著乾隆皇帝平定準噶爾部落，至此蒙古人完全處於滿清王朝的統治之下。為了加強對蒙古族的統治，大清皇帝參照滿族的八旗制度，在蒙古族地區建立了相似的盟旗制度，並採取相應措施，控制蒙古族壯大。

首先是設置許多關卡，防止蒙古族輕易來到中原，僅保留山海關、喜峰口、古北口等幾個關口，並嚴加盤查，避免蒙古人偷渡；漢人也被禁止出關至蒙古地盤經商。其次是禁止蒙古族學習和接觸漢文化，一旦被發現，就必須治罪，因此在中原地區都在蓬勃發展時，唯有蒙古地區因為訊息封閉，生產力還是跟過往一樣低落。

更重要的是，滿清政府在蒙古地區大力提倡喇嘛教，修建不少寺廟，同時清朝統治者還頒布了一項生育政策，規定一戶蒙古家庭最多只能生育2個男孩子，多餘的男丁一出生就要被送進寺廟當喇嘛，長此以往，信教的人越來越多，整天誦經念佛，荒廢生產，不僅對經濟造成影響，人口數也從清朝初期的1000萬，到辛亥革命時期僅剩100萬左右，人口大幅銳減9成。