大陸河北考古人員在2017年發現2具來自1.3億年前的恐龍化石，經過5年的修復與研究，近日終於揭開它們的神祕面紗，其中一具化石為角龍，另一具則為劍龍，兩具化石的保存程度都十分完好，尤其劍龍更保有完整的皮膚印痕，屬於全世界罕見的重大發現。

根據《北京日報》報導，2017年河北省考古人員在承德市豐寧滿族自治縣巡查時，發現了部分裸露的恐龍化石，立即向相關單位通報，經過批准後進行搶救性挖掘修復，歷經5年的挖掘與研究，終於在近日揭開2具恐龍化石的神祕面紗。河北省自然資源廳指出，這次發現的2具恐龍化石皆是來自1.3億年前「熱河生物群」的植食性恐龍，其中一具為角龍，另一具則為劍龍。

其中角龍化石為較原始的角龍類，體長約1公尺，全身骨骼保存近乎完整，大陸國家古生物化石專家委員會委員張福成表示，一般認為角龍類恐龍從原始演化到成熟的過程，頭上逐漸出現大型角等頭飾，行走的方式也從兩足變為四足。這次發現的角龍類恐龍化石出自早白堊世地層，兩足行走、有微弱頭飾結構，處於演化過程中間的位置，是填補演化發展「斷鏈」的重要一環。

至於劍龍化石全身骨骼完整，是「熱河生物群」和河北省境內首次發現劍龍，體長約5公尺，比該省過去發現的恐龍體型還要大很多，除此之外，這次發現的劍龍化石保有完整的皮膚印痕，保存面積和完整程度屬於世界罕見，能幫助認識劍龍，甚至是其他種類恐龍的體表特徵、生理機能，以及早白堊世時期的地理環境、氣候變化等，具有重大意義。