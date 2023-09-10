邊境牧羊犬是世界上最聰明的狗，不少牧民為了更好管理羊群，都會飼養邊牧幫忙趕羊。大陸一名男子日前帶2個月大的邊牧寶寶到牧場趕羊，豈料才剛上工就慘遭「職場霸凌」，直接被一隻羊用頭頂飛，在草地上翻了一圈，還委屈地發出嗚咽聲，讓飼主哭笑不得。

大陸網友「HA小丁哥」飼養了一隻邊境牧羊犬，取名為「紫菜」，等到2個月大時，就帶著牠到牧場一起放羊，順便訓練牠的「職業技能」，然而紫菜的體型太過嬌小，成年的羊根本沒把牠放在眼裡，見到紫菜就使出頭槌攻擊，直接把牠撞翻、在草地上滾了一圈，遭遇「職場霸凌」的紫菜立刻發出委屈的嗚咽聲。

不過紫菜沒有輕易放棄，朝著另一隻羊的方向跑去，飼主見狀也不斷給予鼓勵，「趕牠！趕牠！」然而紫菜一抬起頭和羊對視，就萌生了撤退之意，害怕地縮了一下，所幸這隻羊最後決定放牠一馬，朝另外一邊跑走了。飼主透露，自從紫菜被羊欺負後，內心產生了不小的陰影，每次看到羊群都會繞道而行或乾脆逃跑，讓他哭笑不得，「等長大了再修理牠們。」

影片曝光後引發網友熱烈討論，看到紫菜被欺負後都感到心疼又好笑，紛紛留言，「勇敢小狗，不怕困難！」、「我說老闆怎麼還雇用童工呢？」、「老員工可真難管」、「現在的小狗也太辛苦了吧！牙都還沒長齊就要開始上班啦？」、「真的是弱小可憐又無助」、「等小狗長大這些老羊可就完蛋啦！」