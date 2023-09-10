英國日前發生一起烏龍報案，有民眾看見咖啡廳內「多人躺地」，以為發生大屠殺，嚇得緊急報案，沒想到警方到達現場後才發現誤會大了，原來當時咖啡廳內正在進行瑜珈課程，躺在地上的人只是在冥想。

綜合外媒報導，這起事件發生在林肯郡（Lincolnshire）北海天文台（North Sea observatory）的一間咖啡廳，有民眾6日晚間看見咖啡廳內有多人躺在地上，一動也不動，心急之下誤以為是發生大屠殺，嚇得緊急報警處理。

沒想到警方獲報後趕抵現場，才發現什麼事都沒發生，只有正在上瑜珈課、一頭霧水的學員們，先前之所以躺在地板上，只是因為課程需求，正在執行「冥想」的環節。

對於這起讓人哭笑不得的烏龍事件，業者事後也發文解釋「我們不屬於任何瘋狂邪教或團體」，更在文中感謝林肯郡警方的積極處理，「我一刻都無法想像他們（警方）在路上想了些什麼」。警方受訪時則指出，報案電話是在當天晚間8時56分由一名「出於善意」的民眾所撥打，並笑稱「員警到場了解情況後，我們很高興地向大家報告：每個人都安全無恙」。